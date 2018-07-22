Сегодня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

"По данным Укргидрометцентра, 22-23 июля в южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в сообщении.

В Украине из-за гроз и шквалов объявили штормовое предупреждение.

В начале июля в столице зафиксировали два температурные рекорды, по климатической норме такая температура соответствует сентябрю.



Напомним, в последний день июня в Киеве выпало рекордное количество осадков.