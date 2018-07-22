Сегодня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Украине сегодня будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 22-23 июля в южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в сообщении.
В Украине из-за гроз и шквалов объявили штормовое предупреждение.
В начале июля в столице зафиксировали два температурные рекорды, по климатической норме такая температура соответствует сентябрю.
Напомним, в последний день июня в Киеве выпало рекордное количество осадков.