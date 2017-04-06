Сьогодні в Україні переважатиме мінлива хмарність

“6 квітня в Україні: мінлива хмарність. Вночі у західних областях, вдень на Правобережжі дощі, подекуди грози, на Закарпатті місцями сильні дощі; на решті території без опадів”, — йдеться в повідомленні.

Вітер буде переважно південно-східний з переходом в західній частині на північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вдень становитиме 14-19° тепла, на заході країни — 6-11°.

В Карпатах очікується дощ з мокрим снігом, температура протягом доби становитиме 0-5° тепла.