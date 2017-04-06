Сегодня в Украине будет переменно облачно

“6 апреля в Украине: переменная облачность. Ночью в западных областях, днем ​​на Правобережье дожди, местами грозы, на Закарпатье местами сильные дожди; на остальной территории без осадков”, — говорится в сообщении.

Ветер будет преимущественно юго-восточный с переходом в западной части на северо-западный, со скоростью 5-10 м / с.

Температура днем ​​14-19 ° тепла, на западе страны — 6-11 °.

В Карпатах ожидается дождь с мокрым снегом, температура ночью составит 0-5 ° тепла.