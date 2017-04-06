Сегодня в Украине будет переменно облачно
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сегодня в Украине, по прогнозам синоптиков, будет преобладать переменная облачность, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометценр.
“6 апреля в Украине: переменная облачность. Ночью в западных областях, днем на Правобережье дожди, местами грозы, на Закарпатье местами сильные дожди; на остальной территории без осадков”, — говорится в сообщении.
Ветер будет преимущественно юго-восточный с переходом в западной части на северо-западный, со скоростью 5-10 м / с.
Температура днем 14-19 ° тепла, на западе страны — 6-11 °.
В Карпатах ожидается дождь с мокрым снегом, температура ночью составит 0-5 ° тепла.