Сьогодні в Україні очікуються незначне похолодання і тумани
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сьогодні в Україні суттєві опади малоймовірні, на заході пройдуть невеликі дощі. Місцями очікуються тумани. Температура повітря знизиться і протягом дня становитиме 9-15 градусів тепла, на заході та півдні 13-19 градусів тепла. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
У західних областях очікується невеликий дощ. Температура повітря вдень 14-19 градусів тепла.
У північних областях - без опадів. Температура повітря вдень 9-15 градусів тепла.
У східних областях очікується суха погода. Температура повітря вдень 9-14 градусів вище нуля.
У центральних областях передбачається суха погода. Температура повітря вдень 14-17 градусів вище нуля.
На півдні України - без опадів. Температура повітря вдень 14-18 градусів вище нуля.