Сегодня в Украине ожидаются незначительное похолодание и туманы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня в Украине существенные осадки маловероятны, на западе пройдут небольшие дожди. Местами ожидаются туманы. Температура воздуха снизится и в течение дня составит 9-15 градусов тепла, на западе и юге 13-19 градусов тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
В западных областях ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем 14-19 градусов тепла.
В северных областях - без осадков. Температура воздуха днем 9-15 градусов тепла.
В восточных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха днем 9-14 градусов выше нуля.
В центральных областях предполагается сухая погода. Температура воздуха днем 14-17 градусов выше нуля.
На юге Украины - без осадков. Температура воздуха днем 14-18 градусов выше нуля.