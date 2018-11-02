Сегодня в Украине ожидаются незначительное похолодание и туманы

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня в Украине существенные осадки маловероятны, на западе пройдут небольшие дожди. Местами ожидаются туманы. Температура воздуха снизится и в течение дня составит 9-15 градусов тепла, на западе и юге 13-19 градусов тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.