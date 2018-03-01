Сьогодні в Україні очікується сніжна вітряна погода
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Сьогодні в Україні очікується сніжна вітряна погода. Циклон зумовить снігопади, хуртовини, снігові замети, штормовий вітер. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
На дорогах ожеледиця.
Температура повітря становитиме вдень 4-9 градусів морозу. На південному сході вдень від 3 морозу до 2 тепла.
У західних областях пройде місцями невеликий сніг. Температура повітря вдень 5-10 градусів морозу.
У північних областях очікується сніг. Температура повітря вдень 3-8 градусів морозу.
У східних областях сніг, мокрий сніг, сильний вітер. Температура повітря вдень від 3 морозу до 2 тепла.
У центральній частині очікуються снігопади. Температура повітря вдень 4-8 градусів морозу.
На півдні України сніг та мокрий сніг. Температура повітря вдень від 3 морозу до 2 градусів тепла.