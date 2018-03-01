Сегодня в Украине ожидается снежная ветреная погода
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Сегодня в Украине ожидается снежная ветреная погода. Циклон обусловит снегопады, метели, снежные заносы, штормовой ветер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
На дорогах гололедица.
Температура воздуха днем 4-9 градусов мороза. На юго-востоке днем от 3 мороза до 2 тепла.
В западных областях пройдет местами небольшой снег. Температура воздуха днем 5-10 градусов мороза.
В северных областях ожидается снег. Температура воздуха днем 3-8 градусов мороза.
В восточных областях снег, мокрый снег, сильный ветер. Температура воздуха днем от 3 мороза до 2 тепла.
В центральной части ожидаются снегопады. Температура воздуха днем 4-8 градусов мороза.
На юге Украины снег и мокрый снег. Температура воздуха днем от 3 мороза до 2 градусов тепла.