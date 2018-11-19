Сьогодні в Україні очікується очікується мокрий сніг та дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Сьогодні у більшості областей України очікується мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Укргідрометцентру.
“19 листопада у північних, Волинській, Рівненській, Харківській та Луганській областях без опадів; на решті території вночі без істотних опадів, вдень мокрий сніг та дощ, у південних та центральних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, у південній частині сильні опади”, — ідеться у повідомленні.
На дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, вдень у південних областях, в Криму та Приазов’ї місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 4-9° морозу, на заході та півдні 0-5° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на крайньому півдні 5-10° тепла.