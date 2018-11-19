Сегодня в Украине ожидается ожидается мокрый снег и дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сегодня в большинстве областей Украины ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
“19 ноября в северных, Волынской, Ровенской, Харьковской и Луганской областях без осадков; на остальной территории ночью без существенных осадков, днем мокрый снег и дождь, в южных и центральных областях местами налипание мокрого снега, гололед, в южной части сильные осадки”, — говорится в сообщении.
На дорогах местами гололедица.
Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, днем в южных областях, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 4-9° мороза, на западе и юге 0-5° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, на крайнем юге 5-10° тепла.