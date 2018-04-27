Сьогодні в Україні очікується нестійка погода
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сьогодні в Україні у західних, північних та центральних областях дощі з припиненням у західній частині вдень. Температура повітря знизиться і протягом дня становитиме 13-17 градусів тепла. На північному сході місцями 10-15 градусів тепла. У південній частині очікується 18-24 градуси тепла. Пройдуть дощі з грозами, місцями можливі зливи, при грозах - поривчастий вітер. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
У західних областях пройдуть грозові дощі. Температура повітря вночі 9-13 тепла, вдень 13-18 градусів тепла.
У північних областях пройдуть дощі, місцями грози. Температура повітря вночі 6-11 тепла, вдень 12-17 градусів тепла.
У східних областях очікується дощова погода. Температура повітря вночі 5-10 градусів тепла, вдень 13-19 градусів тепла.
У центральних областях - періодичні зливи, грози. Температура повітря вночі 9-14 градусів тепла, вдень 14-19 градусів тепла.
На півдні України - часом дощ, гроза. Температура повітря вночі 10-15 тепла, вдень 18-24 градуси тепла.