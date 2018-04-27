Сегодня в Украине ожидается неустойчивая погода

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сегодня в Украине в западных, северных и центральных областях дожди с прекращением в западной части днём. Температура воздуха снизится и в течение дня составит 13-17 градусов тепла. На северо-востоке местами 10-15 градусов тепла. В южной части ожидается 18-24 градуса тепла. Пройдут дожди с грозами, местами возможны ливни, при грозах - порывистый ветер. Об этом сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.