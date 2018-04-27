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Сегодня в Украине ожидается неустойчивая погода

Киев • УНН

 • 11470 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сегодня в Украине в западных, северных и центральных областях дожди с прекращением в западной части днём. Температура воздуха снизится и в течение дня составит 13-17 градусов тепла. На северо-востоке местами 10-15 градусов тепла. В южной части ожидается 18-24 градуса тепла. Пройдут дожди с грозами, местами возможны ливни, при грозах - порывистый ветер. Об этом сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Сегодня в Украине ожидается неустойчивая погода

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В западных областях пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью 9-13 тепла, днем ​​13-18 градусов тепла.

В северных областях пройдут дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью 6-11 тепла, днем ​​12-17 градусов тепла.

В восточных областях ожидается дождливая погода. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, днем ​​13-19 градусов тепла.

В центральных областях - периодические дожди, грозы. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днем ​​14-19 градусов тепла.

На юге Украины - временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем ​​18-24 градуса тепла.

Украинские Национальные Новости

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