Сегодня в Украине ожидается неустойчивая погода
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сегодня в Украине в западных, северных и центральных областях дожди с прекращением в западной части днём. Температура воздуха снизится и в течение дня составит 13-17 градусов тепла. На северо-востоке местами 10-15 градусов тепла. В южной части ожидается 18-24 градуса тепла. Пройдут дожди с грозами, местами возможны ливни, при грозах - порывистый ветер. Об этом сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
В западных областях пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью 9-13 тепла, днем 13-18 градусов тепла.
В северных областях пройдут дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью 6-11 тепла, днем 12-17 градусов тепла.
В восточных областях ожидается дождливая погода. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, днем 13-19 градусов тепла.
В центральных областях - периодические дожди, грозы. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днем 14-19 градусов тепла.
На юге Украины - временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем 18-24 градуса тепла.