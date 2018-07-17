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25 березня, 17:08 • 51022 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 103471 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 99191 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 126162 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 103494 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 119625 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

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24 березня, 15:27 • 160176 перегляди

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24 березня, 12:16 • 190003 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

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Сьогодні в Україні очікується дощовий циклон

Сьогодні в Україні очікується дощовий циклон

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Сьогодні циклон зумовить у більшості областей України дощі, грози, місцями сильні зливи, град та шквали. На південному сході істотних опадів не передбачається. Температура повітря становитиме 22-28 градусів вище нуля, на півночі та заході 19-24 градуси тепла. Про це повідомив Український гідрометеоцентр, інформує УНН.

У західних областях пройдуть дощі та грози, місцями сильні зливи. Температура повітря вдень 20-25 градусів тепла.

У північних областях — дощі та грози. Температура повітря вдень 19-24 градуси тепла.

У східних областях місцями дощ, гроза. Температура повітря вдень 25-28 градусів вище нуля.

У центральних областях пройдуть дощі та грози. Температура повітря вдень 22-27 градусів вище нуля.

На півдні України — локальні грозові дощі. Температура повітря вдень 25-28 градусів вище нуля.

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