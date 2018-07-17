Сьогодні в Україні очікується дощовий циклон

КИЇВ. 17 липня. УНН. Сьогодні циклон зумовить у більшості областей України дощі, грози, місцями сильні зливи, град та шквали. На південному сході істотних опадів не передбачається. Температура повітря становитиме 22-28 градусів вище нуля, на півночі та заході 19-24 градуси тепла. Про це повідомив Український гідрометеоцентр, інформує УНН.