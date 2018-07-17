Сегодня в Украине ожидается дождливый циклон

КИЕВ. 17 июля. УНН. Сегодня циклон обусловит в большинстве областей Украины дожди, грозы, местами сильные ливни, град и шквалы. На юго-востоке осадков не предвидится. Температура воздуха 22-28 градусов выше нуля, на севере и западе 19-24 градуса тепла. Об этом сообщил Украинский гидрометеоцентр, информирует УНН.