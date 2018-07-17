Сегодня в Украине ожидается дождливый циклон
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Сегодня циклон обусловит в большинстве областей Украины дожди, грозы, местами сильные ливни, град и шквалы. На юго-востоке осадков не предвидится. Температура воздуха 22-28 градусов выше нуля, на севере и западе 19-24 градуса тепла. Об этом сообщил Украинский гидрометеоцентр, информирует УНН.
В западных областях пройдут дожди и грозы, местами сильные ливни. Температура воздуха днем 20-25 градусов тепла.
В северных областях - дожди и грозы. Температура воздуха днем 19-24 градуса тепла.
В восточных областях местами дождь, гроза. Температура воздуха днем 25-28 градусов выше нуля.
В центральных областях пройдут дожди и грозы. Температура воздуха днем 22-27 градусов выше нуля.
На юге Украины - локальные грозовые дожди. Температура воздуха днем 25-28 градусов выше нуля.