Сьогодні в Україні очікується дощ, сніг та вітер
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Сьогодні, 6 грудня в Україні буде вогко та вітряно. У більшості областей очікуються сніг та мокрий сніг з дощем, на сході без істотних опадів. В Україні протягом дня очікується 0+6 градусів. Нічна температура повітря коливатиметься в межах 0-5 градусів морозу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
В Україні місцями тумани, на дорогах ожеледиця.
У західних областях - дощ та мокрий сніг. Вночі 0-5 морозу, вдень від 1 морозу до 4 градусів тепла.
У північних областях пройде мокрий сніг. Температура повітря вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень 0-5 градусів тепла.
У східних областях - без істотних опадів. Температура повітря вночі 0-4 градуси морозу, вдень 0-4 тепла.
У центральній частині - мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі 0-4 морозу, вдень 1-6 градусів вище нуля.
На півдні України - місцями дощ. Температура повітря вночі 0-4 тепла, вдень 2-7 градусів вище нуля.
Вітер в Україні західний, 5-12, на заході та півночі місцями пориви 15-20 м/с.