Сегодня в Украине ожидается дождь, снег и ветер
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сегодня, 6 декабря в Украине будет сыро и ветрено. В большинстве областей ожидаются снег и мокрый снег с дождем, на востоке без существенных осадков. В Украине в течение дня ожидается 0 + 6 градусов. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 0-5 градусов мороза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Украине местами туманы, на дорогах гололедица.
В западных областях - дождь и мокрый снег. Ночью 0-5 мороза, днем от 1 мороза до 4 градусов тепла.
В северных областях пройдет мокрый снег. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем 0-5 градусов тепла.
В восточных областях - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0-4 градуса мороза, днем 0-4 тепла.
В центральной части - мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью 0-4 мороза, днем 1-6 градусов выше нуля.
На юге Украины - местами дождь. Температура воздуха ночью 0-4 тепла, днем 2-7 градусов выше нуля.
Ветер в Украине западный, 5-12, на западе и севере местами порывы 15-20 м / с.