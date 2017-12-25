Сьогодні в Україні очікується дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Сьогодні над більшістю території України очікується дощ, у південних областях без опадів, передає УНН з посланням на Український гідрометцентр.
На дорогах північних та східних областей місцями ожеледиця.
Вітер західний, 7-12 м/с, у західних та східних областях пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла, у південній частині 6-11°° тепла, в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях та в Карпатах вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.