Сегодня в Украине ожидается дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Сегодня над большинством территории Украины ожидается дождь, в южных областях без осадков, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
На дорогах северных и восточных областей местами гололедица.
Ветер западный, 7-12 м/с, в западных и восточных областях порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла, в южной части 6-11°° тепла, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях и в Карпатах ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.