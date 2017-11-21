Сьогодні в Україні мокрий сніг та дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні, 21 листопада, в Україні очікується холодна повітряна маса. Вночі температура повітря становитиме 4 градуси морозу - 4 градуси тепла, протягом дня 0-5 градусів вище нуля. На півдні до +8 градусів. На заході, у північних та східних областях пройдуть мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український Гідрометцентр.
В Україні місцями передбачаються тумани.
У західних областях - мокрий сніг та дощ. Вночі від 4 морозу до 3 градусів тепла, вдень 0-5 градусів тепла.
У північних областях - мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі від 4 морозу до 4 тепла, вдень 0-5 градусів тепла.
У східних областях - мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі від 4 морозу до 3 тепла, вдень 1-5 градусів тепла.
У центральній частині - без істотних опадів. Температура повітря вночі від 2 морозу до 4 тепла, вдень 2-6 градусів вище нуля.
На півдні України - без істотних опадів. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень 3-8 градусів вище нуля.
Вітер в Україні північно-західний, 5-10 метрів за секунду.