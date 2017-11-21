Сегодня в Украине мокрый снег и дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня, 21 ноября, в Украине ожидается холодная воздушная масса. Ночью температура воздуха составит 4 градуса мороза - 4 градуса тепла, в течение дня 0-5 градусов выше нуля. На юге до +8 градусов. На западе, в северных и восточных областях пройдут мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский Гидрометцентр.
В Украине местами предусматриваются туманы.
В западных областях - мокрый снег и дождь. Ночью от 4 мороза до 3 градусов тепла, днем 0-5 градусов тепла.
В северных областях - мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью от 4 мороза до 4 тепла, днем 0-5 градусов тепла.
В восточных областях - мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью от 4 мороза до 3 тепла, днем 1-5 градусов тепла.
В центральной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 2 мороза до 4 тепла, днем 2-6 градусов выше нуля.
На юге Украины - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем 3-8 градусов выше нуля.
Ветер в Украине северо-западный, 5-10 метров в секунду.