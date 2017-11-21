Сегодня в Украине мокрый снег и дождь

В Украине местами предусматриваются туманы.

В западных областях - мокрый снег и дождь. Ночью от 4 мороза до 3 градусов тепла, днем ​​0-5 градусов тепла.

В северных областях - мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью от 4 мороза до 4 тепла, днем ​​0-5 градусов тепла.

В восточных областях - мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью от 4 мороза до 3 тепла, днем ​​1-5 градусов тепла.

В центральной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 2 мороза до 4 тепла, днем ​​2-6 градусов выше нуля.

На юге Украины - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем ​​3-8 градусов выше нуля.

Ветер в Украине северо-западный, 5-10 метров в секунду.