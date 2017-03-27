Сьогодні в Україні істотних опадів не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Сьогодні в Ураїні істотних опадів не прогнозують, лише на сході країни вдень очікується невеликий дощ, на півночі Лівобережжя — з мокрим снігом, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“В понеділок в Україні без істотних опадів, лише на сході країни вдень невеликий дощ, на півночі Лівобережжя з мокрим снігом”, — йдеться в повідомленні.
Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с, місцями, крім південної частини та Закарпаття, очікуються пориви зі швидкістю 15-20 м/с.
Температура вдень на Лівобережжі становитиме 4-9° тепла, на решті території — 7-12° тепла. У Карпатах встановиться нульова температура.