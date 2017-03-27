Сегодня в Украине существенных осадков не будет

"В понедельник в Украине без осадков, лишь на востоке страны днем ​​небольшой дождь, на севере Левобережья с мокрым снегом", - говорится в сообщении.

Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м / с, местами, кроме южной части и Закарпатья, ожидаются порывы со скоростью 15-20 м / с.

Температура на Левобережье составит 4-9 ° тепла, на остальной территории - 7-12 ° тепла. В Карпатах установится нулевая температура.