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14:09 • 14079 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 23677 перегляди

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12:45 • 62023 перегляди

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12:33 • 56961 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

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11:15 • 65599 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

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27 березня, 08:19 • 113764 перегляди

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27 березня, 08:00 • 110908 перегляди

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27 березня, 07:23 • 119299 перегляди

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Сьогодні в Україні дощитиме

Сьогодні в Україні дощитиме

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Сьогодні, 11 листопада в Україні потепліє. Температура повітря протягом дня становитиме 6-13 градусів вище нуля. Вночі очікується 2-7 градусів тепла. У більшості областей пройдуть періодичні невеликі дощі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Українських гідрометцентр.

У західних областях - місцями невеликий дощ. Вночі 2-6 градусів тепла, вдень 7-9 градусів тепла.

У північних областях можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі 2-6 тепла, вдень 7-9 градусів тепла.

У східних областях хмарно, без опадів. Температура повітря вночі 1-5 градусів тепла, вдень 6-8 градусів тепла.

У центральній частині - місцями невеликі дощі. Температура повітря вночі 2-6 тепла, вдень 8-12 градусів вище нуля.

У південній частині - незначні дощі. Температура повітря вночі 4-8 градусів тепла, вдень 10-13 градусів вище нуля.

Вітер в Україні південно-західний, 7-12 метрів за секунду.

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