Сьогодні в Україні дощитиме
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Сьогодні, 11 листопада в Україні потепліє. Температура повітря протягом дня становитиме 6-13 градусів вище нуля. Вночі очікується 2-7 градусів тепла. У більшості областей пройдуть періодичні невеликі дощі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Українських гідрометцентр.
У західних областях - місцями невеликий дощ. Вночі 2-6 градусів тепла, вдень 7-9 градусів тепла.
У північних областях можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі 2-6 тепла, вдень 7-9 градусів тепла.
У східних областях хмарно, без опадів. Температура повітря вночі 1-5 градусів тепла, вдень 6-8 градусів тепла.
У центральній частині - місцями невеликі дощі. Температура повітря вночі 2-6 тепла, вдень 8-12 градусів вище нуля.
У південній частині - незначні дощі. Температура повітря вночі 4-8 градусів тепла, вдень 10-13 градусів вище нуля.
Вітер в Україні південно-західний, 7-12 метрів за секунду.