Сегодня в Украине дожди

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сегодня, 11 ноября в Украине потеплеет. Температура воздуха в течение дня составит 6-13 градусов выше нуля. Ночью ожидается 2-7 градусов тепла. В большинстве областей пройдут периодические небольшие дожди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинские гидрометцентр.