Сьогодні в Україні буде сухо і холодно
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Сьогодні в Україні температура повітря протягом дня складе 3-7 градусів вище нуля. На півдні очікується +8+11 градусів. У більшості областей істотні опади малоймовірні, передає УНН з посиланням Український гідрометцентр.
Також в Україні місцями пронозуют тумани.
У західних областях опадів не очікується. Вночі від 1 морозу до 3 градусів тепла, вдень 2-7 градусів тепла.
У північних областях - без опадів. Температура повітря вночі від 2 морозу до 4 тепла, вдень 3-7 градусів тепла.
У східних областях - дощі малоймовірні. Температура повітря вночі від 2 морозу до 4 тепла, вдень 3-8 градусів тепла.
У центральній частині - без істотних опадів. Температура повітря вночі від 1 морозу до 4 тепла, вдень 4-8 градусів вище нуля.
У південній частині - без опадів. Температура повітря вночі 2-7 градусів тепла, вдень 7-12 градусів вище нуля.