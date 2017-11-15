Сегодня в Украине будет сухо и холодно
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня в Украине температура воздуха в течение дня составит 3-7 градусов выше нуля. На юге ожидается +8+11 градусов. В большинстве областей существенные осадки маловероятны, передает УНН со ссылкой Украинский гидрометцентр.
Также в Украине местами прогнозируют туманы.
В западных областях осадков не ожидается. Ночью от 1 мороза до 3 градусов тепла, днем 2-7 градусов тепла.
В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью от 2 мороза до 4 тепла, днем 3-7 градусов тепла.
В восточных областях - дожди маловероятны. Температура воздуха ночью от 2 мороза до 4 тепла, днем 3-8 градусов тепла.
В центральной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 1 мороза до 4 тепла, днем 4-8 градусов выше нуля.
В южной части - без осадков. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днем 7-12 градусов выше нуля.