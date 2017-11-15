Сегодня в Украине будет сухо и холодно

Также в Украине местами прогнозируют туманы.

В западных областях осадков не ожидается. Ночью от 1 мороза до 3 градусов тепла, днем ​​2-7 градусов тепла.

В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью от 2 мороза до 4 тепла, днем ​​3-7 градусов тепла.

В восточных областях - дожди маловероятны. Температура воздуха ночью от 2 мороза до 4 тепла, днем ​​3-8 градусов тепла.

В центральной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 1 мороза до 4 тепла, днем ​​4-8 градусов выше нуля.

В южной части - без осадков. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днем ​​7-12 градусов выше нуля.