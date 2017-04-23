Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями

"23 квітня в Україні буде хмарна з проясненнями погода. У північній частині вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ; на решті території часом дощ, в Карпатському регіоні з мокрим снігом, лише у Криму та Приазов'і вночі без опадів", - йдеться в повідомленні.

Вітер очікується переважно північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по всій території країни вдень встановиться на рівні 8-13° тепла, на високогір'ї Карпат - 0-5° морозу.