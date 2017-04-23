Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями

“23 апреля в Украине будет облачная с прояснениями погода. В северной части ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой дождь, на остальной территории временами дождь, в Карпатском регионе с мокрым снегом, лишь в Крыму и Приазовье ночью без осадков”, — говорится в сообщении.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, со скоростью 7-12 м / с.

Температура по всей территории страны днем ​​установится на уровне 8-13 ° тепла, на высокогорье Карпат — 0-5 ° мороза.