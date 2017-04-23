Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Сегодня в Украине установится облачная с прояснениями погода, местами ожидаются дожди, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“23 апреля в Украине будет облачная с прояснениями погода. В северной части ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, на остальной территории временами дождь, в Карпатском регионе с мокрым снегом, лишь в Крыму и Приазовье ночью без осадков”, — говорится в сообщении.
Ветер ожидается преимущественно северо-западный, со скоростью 7-12 м / с.
Температура по всей территории страны днем установится на уровне 8-13 ° тепла, на высокогорье Карпат — 0-5 ° мороза.