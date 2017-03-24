Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Сьогодні в Україні встановиться хмарна з проясненнями погода, очікуються невеликі дощі у всіх частинах України, окрім південної, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“24 березня в Україні буде хмарно з проясненнями. Невеликі дощі (вдень на півночі Лівобережжя помірні), лише у південній частині без опадів”, — йдеться в повідомленні.
Вітер буде південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вдень становитиме 10-15°, на Волині, Рівненщині, Чернігівщині та Сумщині подекуди — 7-9°, у Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій, місцями в Одеській областях — 15-20°.