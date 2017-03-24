Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями

"24 марта в Украине будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди (днем на севере Левобережья умеренные), только в южной части без осадков ", - говорится в сообщении.

Ветер будет юго-западный, в западных областях с переходом на северо-западный, со скоростью 5-10 м / с.

Температура днем ​​10-15 °, на Волыни, Ровенской, Черниговской и Сумской местами - 7-9 °, в Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, местами в Одесской областях - 15-20 °.