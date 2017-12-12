Сьогодні в Україні переважно без істотних опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сьогодні в Україні переважно без істотних опадів, лише вночі у північних, східних та Полтавській областях невеликий мокрий сніг і дощ, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“12 грудня в Україні без істотних опадів, лише вночі в північних, східних та Полтавській областях невеликий мокрий сніг і дощ”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, місцями синоптики прогнозують налипання мокрого снігу та туман.
В Україні, крім півдня, вранці на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер південно-західний, 7-12 м / с, в західних областях пориви 15-20 м / с, в Карпатському регіоні місцями 25-30 м / с.
Температура вночі від 2 ° морозу до 3 ° тепла, на Прикарпатті та півдні країни до 6 ° тепла; вдень 4-9 °, в південній і західній частині місцями 10-14 ° тепла.