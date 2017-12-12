Сегодня в Украине преимущественно без существенных осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Сегодня в Украине преимущественно без осадков, лишь ночью в северных, восточных и Полтавской областях небольшой мокрый снег и дождь, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“12 декабря в Украине без существенных осадков, лишь ночью в северных, восточных и Полтавской областях небольшой мокрый снег и дождь”, — говорится в сообщении.
Кроме того, местами синоптики прогнозируют налипание мокрого снега и туман.
В Украине, кроме юга, утром на дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 7-12 м / с, в западных областях порывы 15-20 м / с, в Карпатском регионе местами 25-30 м / с.
Температура ночью от 2 ° мороза до 3 ° тепла, на Прикарпатье и юге страны до 6 ° тепла; днем 4-9 °, в южной и западной части местами 10-14 ° тепла.