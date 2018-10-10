Сьогодні в Україні антициклон втримає суху погоду

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Сьогодні над Україною втримається область високого атмосферного тиску. Антициклон зумовить суху малохмарну погоду. У більшості областей опадів не передбачається. Вночі та вранці очікуються тумани. Температура повітря в Україні становитиме +14+22 градуси. Вночі очікується 4-10 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.