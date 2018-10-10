Сьогодні в Україні антициклон втримає суху погоду
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Сьогодні над Україною втримається область високого атмосферного тиску. Антициклон зумовить суху малохмарну погоду. У більшості областей опадів не передбачається. Вночі та вранці очікуються тумани. Температура повітря в Україні становитиме +14+22 градуси. Вночі очікується 4-10 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
У західних областях буде сухо та ясно. Температура повітря вдень 13-18, на Закарпатті 18-22 градуси тепла.
У північних областях очікується суха погода. Температура повітря вдень 13-17 градусів тепла.
У східних областях — без опадів. Температура повітря вдень 15-20 градусів вище нуля.
У центральних областях — суха повітряна маса. Температура повітря вдень 15-20 градусів вище нуля.
На півдні України очікується суха погода. Температура повітря вдень 17-22 градуси вище нуля.