Сьогодні в регіони поїде ще 100 тисяч вітчизняних ПЛР-тестів – Степанов

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сьогодні в регіони відправлять ще 100 тисяч вітчизняних ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, а на завтра передбачається відправлення ще 150 тисяч. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.