Сьогодні в регіони поїде ще 100 тисяч вітчизняних ПЛР-тестів – Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сьогодні в регіони відправлять ще 100 тисяч вітчизняних ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, а на завтра передбачається відправлення ще 150 тисяч. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Вже розпочалось постачання ПЛР-систем від українського виробника. Це підприємство „Укргентех“. Першу поставку вони здійснили вчора. Одна система налічує майже 100 тестів, вчора відбулось постачання 2 тисяч ПЛР-систем, що одразу поїхали в регіони. Це майже 200 тисяч тестів. Сьогодні ще 100 тисяч тестів, завтра передбачається ще 150 тисяч тестів”, — розповів Степанов.
Він також повідомив, що Інституту молекулярної біології та генетики, міністерством фінансів наприкінці березня була виділена певна сума коштів на наукові дослідження і на можливість виготовлення та тестування тест-систем.
“Цей потенціал ми маємо долучати до виготовлення, але науковці — не виробники, і тут важливо зробити синергію між науковцями і промисловими підприємцями. На цьому ми домовились з керівником наукової установи і чекаємо на співпрацю”, — додав міністр.
Нагадаємо, що вчора у регіони відправили 200 тисяч ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу вітчизняного виробництва.