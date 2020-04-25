Сегодня в регионы поедет еще 100 тысяч отечественных ПЦР-тестов - Степанов

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня в регионы отправят еще 100 тысяч отечественных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, а на завтра предполагается отправления еще 150 тысяч. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.