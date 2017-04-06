Сьогодні в Мінську зустрінуться помічники лідерів країн "нормандської четвірки"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У четвер в Мінську запланована зустріч помічників глав держав "нормандської четвірки", передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Україну представлятиме заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісеєв, Росію — помічник президента Володимира Путіна Владислав Сурков.
Як зазначається, початок зустрічі запланований на 11:00 у “Дипсервіс-холі” в центрі Мінська.
Переговори пройдуть у закритому режимі, брифінгів для преси за їх підсумками не заплановано.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко наголосив, що Україна, Німеччина і Франція під час зустрічі в нормандському форматі вимагатимуть виконання Росією мінських угод.
Як повідомляв УНН, Україна, ФРН і Франція домовилися запропонувати порядок денний "нормандського" саміту.