Сегодня в Минске встретятся помощники лидеров стран "нормандской четверки"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В четверг в Минске запланирована встреча помощников глав государств "нормандской четверки", передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Украину будет представлять заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев, Россию - помощник президента Владимира Путина Владислав Сурков.
Как отмечается, начало встречи запланировано на 11:00 в "Дипсервис-холле" в центре Минска.
Переговоры пройдут в закрытом режиме, брифингов для прессы по их итогам не запланировано.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что Украина, Германия и Франция во время встречи в нормандском формате будут требовать выполнения Россией минских соглашений.
Как сообщал УНН, Украина, Германия и Франция договорились предложить повестку дня "нормандского" саммита.