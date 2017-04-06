Сегодня в Минске встретятся помощники лидеров стран "нормандской четверки"

Украину будет представлять заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев, Россию - помощник президента Владимира Путина Владислав Сурков.

Как отмечается, начало встречи запланировано на 11:00 в "Дипсервис-холле" в центре Минска.

Переговоры пройдут в закрытом режиме, брифингов для прессы по их итогам не запланировано.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что Украина, Германия и Франция во время встречи в нормандском формате будут требовать выполнения Россией минских соглашений.

Как сообщал УНН, Украина, Германия и Франция договорились предложить повестку дня "нормандского" саммита.