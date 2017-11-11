Сьогодні відбудеться церемонія призначення нових суддів ВСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У суботу в Києві відбудеться урочиста церемонія призначення на посади нових суддів Верховного суду України. Про це повідомляє прес-служба Судової влади України, передає УНН.
Як зазначається, урочистості відбудуться об 11:00 в будівлі Верховного суду України за участю Президента України Петра Порошенка.
Нагадаємо, 31 жовтня закон про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів направили на підпис Президентові України.