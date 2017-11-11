Сегодня состоится церемония назначения новых судей ВСУ

Как отмечается, церемония пройдет в 11:00 в здании Верховного суда Украины с участием Президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, 31 октября закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов направлен на подпись Президенту Украины.