Сьогодні в столиці буде сонячно
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Києві сьогодні за прогнозами синоптиків буде малохмарна погода, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Вітер сьогодні, за прогнозами синоптиків, повинен бути південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вдень встановиться на рівні +15+17°С тепла вдень, а вночі+6+8°С тепла.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні температура повітря суттєво підвищиться і становитиме протягом дня +10+17°С, місцями +18+24°С градуси тепла. На сході та північному сході очікується +8+13°С градусів тепла.