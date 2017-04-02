Сьогодні в столиці буде сонячно

Вітер сьогодні, за прогнозами синоптиків, повинен бути південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вдень встановиться на рівні +15+17°С тепла вдень, а вночі+6+8°С тепла.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні температура повітря суттєво підвищиться і становитиме протягом дня +10+17°С, місцями +18+24°С градуси тепла. На сході та північному сході очікується +8+13°С градусів тепла.