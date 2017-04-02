Сегодня в Киеве будет солнечно

Ветер сегодня, по прогнозам синоптиков, должен быть юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура установится на уровне +15+17°С тепла днем, а ночью +6+8°С тепла.

Как сообщал УНН, сегодня в Украине температура воздуха существенно повысится и составит в течение дня + 10+17°С, местами +18+24°С градусов тепла. На востоке и северо-востоке ожидается +8+13°С градусов тепла.