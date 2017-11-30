Сьогодні в Києві очікуються мокрий сніг і дощ

“30 листопада у столиці чекаємо невеликий мокрий сніг та дощ”, — йдеться в повідомленні.

Вранці у столиці очікується ожеледь, тому на дорогах буде слизько.

Вітер синоптики прогнозують південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с, очікуються пориви 17-22 м/с.

Денна температура встановиться на рівні 4-6° тепла.

Як повідомляв УНН, сьогодні на більшості території України очікуються мокрий сніг та дощ.