Сьогодні в Києві очікуються мокрий сніг і дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Сьогодні в столиці синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“30 листопада у столиці чекаємо невеликий мокрий сніг та дощ”, — йдеться в повідомленні.
Вранці у столиці очікується ожеледь, тому на дорогах буде слизько.
Вітер синоптики прогнозують південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с, очікуються пориви 17-22 м/с.
Денна температура встановиться на рівні 4-6° тепла.
Як повідомляв УНН, сьогодні на більшості території України очікуються мокрий сніг та дощ.