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Сьогодні в Києві очікуються мокрий сніг і дощ

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Сьогодні в столиці синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

“30 листопада у столиці чекаємо невеликий мокрий сніг та дощ”, — йдеться в повідомленні.

Вранці у столиці очікується ожеледь, тому на дорогах буде слизько.

Вітер синоптики прогнозують південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с, очікуються пориви 17-22 м/с.

Денна температура встановиться на рівні 4-6° тепла.

Як повідомляв УНН, сьогодні на більшості території України очікуються мокрий сніг та дощ.

Українські Національні Новини

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