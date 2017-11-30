Сегодня в Киеве ожидаются мокрый снег и дождь

“30 ноября в столице ждем небольшой мокрый снег и дождь”, — говорится в сообщении.

Утром в столице ожидается гололед, поэтому на дорогах будет скользко.

Ветер синоптики прогнозируют юго-восточный, со скоростью 7-12 м / с, ожидаются порывы 17-22 м / с.

Дневная температура установится на уровне 4-6 ° тепла.

Как сообщал УНН, сегодня на большинстве территории Украины ожидаются мокрый снег и дождь.