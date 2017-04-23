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Сьогодні в Києві очікується невеликий дощ

Сьогодні в Києві очікується невеликий дощ

Київ • УНН

 • 12309 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Сьогодні в столиці, за прогнозами синоптиків, очікується невеликий дощ, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

“У Києві в неділю: вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ”, — йдеться в повідомленні.

Вітер буде переважно північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вдень встановиться на рівні 9-11° тепла.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні встановиться хмарна з проясненнями погода, місцями очікуються дощі.

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