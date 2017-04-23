Сьогодні в Києві очікується невеликий дощ

“У Києві в неділю: вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ”, — йдеться в повідомленні.

Вітер буде переважно північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вдень встановиться на рівні 9-11° тепла.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні встановиться хмарна з проясненнями погода, місцями очікуються дощі.