Сегодня в Киеве ожидается небольшой дождь

“В Киеве в воскресенье: ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой дождь”, — говорится в сообщении.

Ветер будет преимущественно северо-западный, со скоростью 7-12 м / с.

Температура установится на уровне 9-11 ° тепла.

Как сообщал УНН, сегодня в Украине установится облачная с прояснениями погода , местами ожидаются дожди.