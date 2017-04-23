Сегодня в Киеве ожидается небольшой дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Сегодня в столице, по прогнозам синоптиков, ожидается небольшой дождь, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“В Киеве в воскресенье: ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь”, — говорится в сообщении.
Ветер будет преимущественно северо-западный, со скоростью 7-12 м / с.
Температура установится на уровне 9-11 ° тепла.
Как сообщал УНН, сегодня в Украине установится облачная с прояснениями погода , местами ожидаются дожди.