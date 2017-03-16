Сьогодні в Києві місцями дощ з мокрим снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Києві сьогодні за прогнозами синоптиків пройде дощ, місцями з мокрим снігом, передає УНН з посиланням на Український гідромецентр.
Вітер сьогодні, за прогнозами синоптиків, повинен бути північно-західним, зі швидкістю 5-12 м/с.
Температура вдень встановиться на рівні +5+7°С тепла вдень, а вночі — 0+3°С тепла.
Як повідомляв УНН, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, депутати погодили створення ще восьми скверів у столиці.