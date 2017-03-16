Сегодня в Киеве местами дождь с мокрым снегом

Ветер сегодня, по прогнозам синоптиков, должен быть северо-западным, со скоростью 5-12 м / с.

Температура установится на уровне + 5 + 7 ° С тепла днем, а ночью - 0 + 3 ° С тепла.

Как сообщал УНН, на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, депутаты согласовали создание еще восьми скверов в столице.