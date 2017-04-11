Сьогодні В.Кириленко проінспектував головну арену "Євробачення-2017"

Так він зазначив, що Уряд виконує всі взяті на себе зобов’язання щодо належної підготовки до міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2017”.

“Можуть бути різні політичні спекуляції навколо „Євробачення-2017“ в Україні, які відомо звідки закидаються. Але всі виробничі, організаційні та інші питання вирішуються вчасно та якісно для якнайкращого проведення фантастичної події, яка буде в Україні у травні. Ви можете бачити, що на майданчику — прекрасна атмосфера, працюють українські та іноземні спеціалісти. Від самого початку дух "Євробачення“, що притаманний цьому конкурсу, має місце тут, в Києві”, — підкреслив В.Кириленко.

Як повідомляв УНН, за словами В.Кириленка, Росія має достатньо часу на те, щоб відправити на конкурс Євробачення до Києва замість Юлії Самойлової будь-якого іншого учасника, який не порушував українських законів.