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Сьогодні В.Кириленко проінспектував головну арену "Євробачення-2017"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Сьогодні віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що разом із українськими та іноземними журналістами ознайомився зі станом готовності головної арени пісенного конкурсу до травневого шоу, передає УНН.

Так він зазначив, що Уряд виконує всі взяті на себе зобов’язання щодо належної підготовки до міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2017”.

“Можуть бути різні політичні спекуляції навколо „Євробачення-2017“ в Україні, які відомо звідки закидаються. Але всі виробничі, організаційні та інші питання вирішуються вчасно та якісно для якнайкращого проведення фантастичної події, яка буде в Україні у травні. Ви можете бачити, що на майданчику — прекрасна атмосфера, працюють українські та іноземні спеціалісти. Від самого початку дух "Євробачення“, що притаманний цьому конкурсу, має місце тут, в Києві”, — підкреслив В.Кириленко.

Як повідомляв УНН, за словами В.Кириленка, Росія має достатньо часу на те, щоб відправити на конкурс Євробачення до Києва замість Юлії Самойлової будь-якого іншого учасника, який не порушував українських законів.

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