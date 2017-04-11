Сегодня В.Кириленко проинспектировал главную арену "Евровидение-2017"

Так он отметил, что Правительство выполняет все взятые на себя обязательства по надлежащей подготовки к международному песенному конкурсу "Евровидение-2017".

"Могут быть разные политические спекуляции вокруг "Евровидения-2017" в Украине, которых известно откуда забрасываются. Но все производственные, организационные и другие вопросы решаются своевременно и качественно для наилучшего проведения фантастической события, будет в Украине в мае. Вы можете видеть, что на площадке - прекрасная атмосфера, работают украинские и иностранные специалисты. Изначально дух "Евровидения", который присущ этому конкурсу, имеет место здесь, в Киеве", - подчеркнул В.Кириленко.

Как сообщал УНН, по словам В.Кириленко, Россия имеет достаточно времени на то, чтобы отправить на конкурс Евровидение в Киев вместо Юлии Самойловой любого другого участника , который не нарушал украинских законов.