Сьогодні в Херсоні стартує IV Всеукраїнський турнір з футболу "Крим - це Україна"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Сьогодні, 20 серпня, на футбольних полях Херсонської області стартує IV Всеукраїнський турнір з футболу "Крим - це Україна", передає УНН з посиланням на прес-службу Федерації Футболу України.
"Анексія Криму привела до припинення розвитку професійного футболу на півострові. ФФУ вирішила підтримати футбольну громадськість Криму, тому з ініціативи президента ФФУ Андрія Павелко в 2015 році ми почали проведення турніру "Крим - це Україна ", який об'єднав юнацькі футбольні команди з різних регіонів", - заявив перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко.
За його словами, в нинішніх змаганнях візьмуть участь вісім юнацьких команд, сформованих з футболістів 2003 року народження.
"У змаганнях візьмуть участь вісім команд. У групі "А" попереднього етапу боротимуться ДЮСШ-11"Чорноморець" (Одеса), УФК "Олімпік" (Харків), ВУФК "Торпедо" (Миколаїв) і СДЮШОР "Кристал" (Херсон). В квартет "Б" потрапили СК "Азовсталь" (Маріуполь), "Динамо" (Київ), "Дніпро" (Дніпро) і BRW-BIK (Володимир-Волинський)", - розповів Костюченко.
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Турнір буде проходити на стадіонах "Кристал" в Херсоні і "Вікторія" в селі Чулаківка і повністю фінансується ФФУ, додав віце-президент Федерації.
"Національна асоціація докладає максимум зусиль для того, щоб умови проведення змагань поліпшувалися рік за роком. Крім того, Федерація футболу повністю фінансує турнір. Всі учасники будуть забезпечені належними умовами проживання, харчування та якісними умовами проведення матчів", - підкреслив Костюченко.
"Від імені керівництва Національної футбольної федерації хочу побажати всім учасникам успіхів у спорті та вдалого старту в дорослому житті. Будемо пам'ятати самі, і нагадувати іншим - Крим був і залишається українським. Вірю, що не горами той час, коли ми проведемо змагання і на кримській землі як повноправні господарі", - резюмував він.
Нагадаємо, як писав УНН, ФФУ дозволить "стоячі" сектора на українських стадіонах.