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Сегодня в Херсоне стартует IV Всеукраинский турнир по футболу "Крым - это Украина"

Киев • УНН

 • 12133 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Сегодня, 20 августа, на футбольных полях Херсонской области стартует IV Всеукраинский турнир по футболу "Крым – это Украина", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации Футбола Украины.

Сегодня в Херсоне стартует IV Всеукраинский турнир по футболу "Крым - это Украина"

"Аннексия Крыма привела к приостановке развития профессионального футбола на полуострове. ФФУ решила поддержать футбольную общественность Крыма, поэтому по инициативе президента ФФУ Андрея Павелко в 2015 году мы начали проведение турнира "Крым - это Украина", который обьединил юношеские футбольные команды из разных регионов", - заявил первый вице-президент Федерации футбола Украины Вадим Костюченко.

По его словам, в нынешних состязаниях примут участие восемь юношеских команд, сформированных из футболистов 2003 года рождения.

"В соревнованиях примут участие восемь команд. В группе "А" предварительного этапа будут бороться ДЮСШ-11 "Черноморец" (Одесса), УФК "Олимпик" (Харьков), ВУФК "Торпедо" (Николаев) и СДЮШОР "Кристалл" (Херсон). В квартет "Б" попали СК "Азовсталь" (Мариуполь), "Динамо" (Киев), "Днепр" (Днепр) и BRW-BIK (Владимир-Волынский)", - рассказал Костюченко.

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Турнир будет проходить на стадионах "Кристалл" в Херсоне и "Виктория" в селе Чулаковка и полностью финансируется ФФУ, добавил вице-президент Федерации.

"Национальная ассоциация прилагает максимум усилий для того, чтобы условия проведения соревнований улучшались год за годом. Кроме того, Федерация футбола полностью финансирует турнир. Все участники будут обеспечены надлежащими условиями проживания, питания и качественными условиями проведения матчей", - подчеркнул Костюченко.

"От имени руководства Национальной футбольной федерации хочу пожелать всем участникам успехов в спорте и удачного старта во взрослой жизни. Будем помнить сами, и напоминать другим - Крым был и остается украинским. Верю, не горами то время, когда мы проведем соревнования и на крымской земле как полноправные хозяева", - резюмировал он.

Напомним, как писал УНН, ФФУ разрешит "стоячие" сектора на украинских стадионах.

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